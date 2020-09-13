Пашаев прокомментировал сообщения о многомиллионном гонораре от Ефремова

Российский адвокат Эльман Пашаев прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что он якобы получил от актера Михаила Ефремова гонорар в 11 миллионов рублей.

«Глупость и грязь. Пусть показывают мои расписки, тогда и поймете, что было на самом деле», - возмутился Пашаев, пишет «Комсомольская правда».

Ранее он рассказал, что работал по делу артиста без гонораров, так как сначала актер признавал вину в ДТП, в результате которого погиб человек.

Сейчас жена артиста Софья Кругликова ищет нового адвоката, чтобы подать апелляцию на приговор. Напомним, на днях Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в совершении смертельного ДТП в июне в Москве.

Ранее сообщалось, что квалификационная комиссия Адвокатской палаты Северной Осетии нашла нарушения этики правил профессии в деятельности Пашаева. В Минюсте России, в свою очередь, решили внести представление о прекращении его адвокатского статуса.