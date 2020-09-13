СМИ перечислили сценарии отказа Германии от «Северного потока - 2»

Германия может отказаться от газопровода «Северный поток – 2» шестью разными способами. При этом государство способно предоставить сделать всю «грязную работу» другим, сообщает Politico.

Так, пишет издание, Берлин может надавить на Федеральное морское и гидрографическое агентство и Управление горного надзора Штральзунда для отзыва ранее выданных разрешений на строительство. Минусом этого способа является возможное обращение оператора трубопровода в суд – сумма взыскиваемого ущерба может достигнуть девяти с половиной миллиарда евро.

Во втором сценарии автор материала предлагает обратить внимание на судебный процесс с неправительственными организациями по охране природы, которые выступают против реализации проекта. Третий способ включает возможность национального ограничения на импорт российского газа.

В остальных случаях предполагается, что Германия настоит на общих санкциях Евросоюза или «позволит выполнить работу» по остановке строительства США. Издание также подчеркивает, что в случае завершения проекта начала его работы может быть осложнено получением лицензии.

Проектом «Северный поток — 2» предусмотрено строительство 55 миллиардов кубометров трубопровода в год от российского побережья через Балтийское море до Германии. Против появления газопровода активно выступают США, а также Украина и ряд других европейских стран.

Ранее в Кремле оценили риски блокировки Германией проекта российского газопровода. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что такие риски на данный момент отсутствуют.