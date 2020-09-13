Кончаловский прокомментировал получение награды на Венецианском кинофестивале

Российский режиссер Андрей Кончаловский рассказал, что специальный приз жюри 77-го Венецианского кинофестиваля за его новый фильм «Дорогие товарищи!» стал для него неожиданностью.

Само проведение фестиваля в условиях пандемии коронавируса звезда назвал огромным достижением.

«Честно говоря, не ожидал, что эта картина вообще может быть на фестивале, в конкурсе, потому что такая специфическая картина о советских людях, о Сталине, о сталинизме. Я не думаю, что они вообще могли бы понять что-нибудь», - отметил режиссер.

При этом он подчеркнул в своих соцсетях, что для него эта награда очень важна.

«Любое искусство трансгранично, но есть вопросы политики, вопросы конъюнктуры. Разные вопросы, которые могут стать актуальными или которые могут пугать людей» - добавил Кончаловский.

Также он отметил важность проведения кинофестиваля в условиях ограничений, связанных с коронавирусом.

«Фестиваль сегодня сделать в таком положении, когда от пандемии (мир) страдает, это огромное достижение», - подытожил он.

Кинолента «Дорогие товарищи!», главную роль в которой сыграла супруга режиссера Юлия Высоцкая, основана на реальных событиях, произошедших в 1962 году в Новочеркасске. Тогда во время забастовки были расстреляны рабочие.

С 2 по 12 сентября 2020 года в Венеции проходит 77-й Венецианский кинофестиваль. Это один из самых главных фестивалей кино в мире.