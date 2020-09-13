В РАН рассказали, как Британия обошла санкции на экспорт космической электроники в Россию

Россия и Великобритания разрешили ситуацию с поставкой попавшей под санкции электроники для космического телескопа обсерватории «Спектр-УФ». Новые образцы с измененным дизайном уже доставили в РФ.

Проблемы с поставками электроники британской компанией E2V начались после 2014 года. В аппаратуре использовались американские детали, подпадающие под требования ITAR (International Traffic in Arms Regulations) — правил экспорта товаров и услуг оборонного значения.

«Из Великобритании получены образцы летных изделий — блоки электроники для приемника излучения… Пришлось менять дизайн инструментов, чтобы использовать только разрешенные к поставкам компоненты», - сказал РИА Новости заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков.

По его словам, поставку аппаратуры должны завершить в 2022 году.

Астрофизическая обсерватория «Спектр-УФ» предназначена для наблюдений в недоступном наземным телескопам участке ультрафиолетового спектра. В обсерватории планируется изучать физические процессы в ранней Вселенной, образование звезд, эволюцию галактик, падение вещества в черные дыры, атмосферы планет и экзопланет, кометы.

Обсерваторию «Спектр-УФ» отправят в космос на ракете «Ангара-А5» с космодрома Восточный. Запуск намечен на 2025 год.