Ученые назвали простой продукт, который сжигает жир и снижает давление

Американские ученые заявили, что регулярное употребление фисташек без добавок отлично способствует похудению и снижению кровяного давления.

К такому выводу пришли специалисты, проведя эксперимент с участием нескольких десятков добровольцев. Половина из них в течение четырех месяцев ежедневно употребляла чуть более 40 граммов фисташек.

Ученые уточнили, что все добровольцы также получили рекомендации по способам увеличения физических нагрузок и питанию с учетом ограничения калорийности, пишет La Vanguardia.

В результате успешного эксперимента, все добровольцы потеряли пять процентов от своего первоначального веса, снизив процент жира в области талии.

«Те добровольцы, которые если фисташки, имели дополнительные преимущества. В первую очередь, это снижение систолического и диастолического артериального давления», - отметили ученые.

Также у участников эксперимента зафиксировали более высокий уровень в крови антиоксиданта лютеина, альфа-каротина и бета-каротина и более здоровое соотношение ненасыщенных жирных кислот к насыщенным жирным кислотам.