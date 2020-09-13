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Тропический шторм «Полетта» в Атлантике превратился в ураган и надвигается на Бермуды

Анна Касаткина
07:15 13.09.2020
Тропический шторм становится ураганом, когда скорость ветра внутри него превышает 119 км/ч.
Тропический шторм «Полетта» в Атлантике превратился в ураган и надвигается на Бермуды
© Фото: Globallookpress

Тропический шторм «Полетта» в Атлантическом океана усилился до урагана и движется к Бермудским островам. Об этом заявили в Национальном центре США по слежению за ураганами (NHC).

«Теперь "Полетта" ураган. Сильные ветры и ливни ожидаются на Бермудах вечером воскресенья», - говорится в сообщении на сайте центра.

Тропический шторм становится ураганом, когда скорость ветра внутри него превышает 119 км/ч. Для «Полетты» этот показатель достиг 120 км/ч. Продвигается ураган со скоростью 22,5 км/ч.

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