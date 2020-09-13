В регионах России стартует единый день голосования

В Пермском крае открылись избирательные участки на досрочных выборах губернатора. В единый день голосования отдать свой голос можно на 1,8 тысячи участков.

Голосование продлится с 8:00 (6:00 мск) до 20:00 (18:00 мск). Процесс обеспечивают почти 16 тысяч членов избирательных комиссий, контроль ведут более 8,4 тысяч наблюдателей.

На 215 участках работают комплексы обработки избирательных бюллетеней, еще на 223 - ведется видеонаблюдение. Запись с камер будет транслироваться в интернете до завершения подсчета голосов. Участки также обеспечены средствами индивидуальной защиты, проводится дезинфекция помещений и оборудования.

Правом голоса в Пермском крае обладают 1,98 миллиона жителей.

В единый день голосования выборы проходят почти во всех субъектах РФ, за исключением Санкт-Петербурга и Кабардино-Балкарии. В частности, в стране выбирают 20 региональных глав.