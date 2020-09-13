В Краснодаре в многоэтажке локализовали пожар на площади 4400 квадратных метров

В МЧС России сообщили о локализации пожара в жилом доме в Краснодаре на площади 4400 квадратных метров.

«Локализация в 5.30 на 4400 квадратных метров», - прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

Ранее сообщалось, что в многоэтажке, расположенной на улице Российская, произошло возгорание около 02.15. В начале уточнялось, что общая площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Позже пожар охватил 2,5 тысячи квадратных метров здания. Пожару присвоен четвертый ранг сложности.

Из здания спасатели эвакуировали около 300 человек. Также был подготовлен пункт временного размещения жильцов на базе местной средней школы. О погибших или пострадавших в результате происшествия не сообщалось