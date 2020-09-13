Россиянам рассказали, как правильно использовать лавровый лист

Лавровый лист нужно класть в блюдо за 5-10 минут до готовности, а сразу после этого его следует достать. Таким образом он придаст большую пользу и максимальный вкус, рассказал эксперт по здоровому питанию, телеведущий, шеф-повар Сергей Синицын.

«Это достаточно сильная специя, поэтому его нужно добавлять именно в горячие блюда, чтобы у него была возможность разойтись», - объяснил он в в беседе с радио Sputnik.

Также эксперт напомнил - если положить лавровый лист в блюдо надолго, то он даст горечь.

«Лаврушку», отметил Синицын, стоит использовать в соленьях - специя является хорошим антисептиком, благодаря которому заготовки дольше хранятся.

Выбирать лавровый лист также нужно правильно: он должен быть ровным, зеленым и глянцевым. Хранить его следует в герметичной упаковке в морозильной камере.