Депутат Рады рассказал о подготовке к «свержению» Зеленского
Депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин заявил, что на Украине начался процесс насильственного свержения Владимира Зеленского. По словам парламентария, над этим работает команда бывшего президента Петра Порошенко.
«В органах государственной власти и в правоохранительных органах, и в силовых структурах, в том числе и в армии, существует довольно большая группа людей, недовольных действующим президентом и готовых присоединиться к государственному перевороту в удобное для них время», - сказал Кузьмин в эфире телеканала Zik.
Депутат считает, что сторонникам Порошенко не хватает только легитимного повода для захвата власти. При этом они уже вовсю действуют.
Так, Кузьмин уверен, что партия бывшего украинского лидера в ближайшее время устроит «бутафорский сбор подписей» за создание следственной комиссии по расследованию действий нынешней власти. После того, как фракция потерпит неудачу, сторонники Порошенко обвинят парламент в недееспособности и призовут людей на улицы.
Напомним, что бывший комедийный актер Владимир Зеленский официально стал президентом Украины 20 мая 2019 года. На этом посту он сменил Петра Порошенко, находившегося у власти с 2014 года.