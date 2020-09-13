В стране и мире ГУ МЧС РФ в Краснодаре перевели в режим ЧС из-за мощного пожара в многоэтажке Тамара Астапенкова Борьбу с огнем ведут 175 человек, локализовать возгорание пока не удается. © Видео: Даша Войтович, Сергей Погорелов, Типичный Краснодар, VK © Фото: flickr В Краснодаре региональное ГУ МЧС РФ переведено в режим чрезвычайной ситуации из-за мощного пожара в восьмиэтажном доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Сообщается, что группировка по тушению пожара увеличивается. Борьбу с огнем ведут 175 человек. Локализовать пожар пока не удается. «ГУ МЧС по Краснодарскому краю приведено в режим “чрезвычайная ситуация», - приводит ТАСС слова сообщения. Ранее сообщалось, что площадь возгорания на мансардном этаже восьмиэтажки составляет 2,5 тысячи квадратных метров. Из здания эвакуированы около 300 жильцов. Для них организован пункт временного размещения. По информации регионального ГУ МЧС РФ, пострадавших в результате пожара нет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует