При взрыве в жилом доме в Приморье погиб человек

В селе Вознесенка Приморского края произошел взрыв в двухэтажном кирпичном жилом доме. В результате инцидента погиб один человек. Об этом со ссылкой на региональные экстренные службы сообщают РИА Новости.

Уточняется, что личность погибшего в настоящий момент устанавливается. На месте происшествия разбирают завалы.

По данным некоторых СМИ, погибший оказался военным, который, по словам соседей, постоянно что-то ремонтировал и мастерил.

Ранее сообщалось, что все жители дома были эвакуированы.