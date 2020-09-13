При взрыве в жилом доме в Приморье погиб человек
Личность погибшего в настоящий момент устанавливается. На месте происшествия разбирают завалы.
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В селе Вознесенка Приморского края произошел взрыв в двухэтажном кирпичном жилом доме. В результате инцидента погиб один человек. Об этом со ссылкой на региональные экстренные службы сообщают РИА Новости.
Уточняется, что личность погибшего в настоящий момент устанавливается. На месте происшествия разбирают завалы.
По данным некоторых СМИ, погибший оказался военным, который, по словам соседей, постоянно что-то ремонтировал и мастерил.
Ранее сообщалось, что все жители дома были эвакуированы.