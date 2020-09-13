Огненное зарево: кадры мощного пожара в многоэтажном жилом доме в Краснодаре
Возгорание произошло на мансардном этаже: общей площадью более 800 квадратных метров.
© Видео: Даша Войтович, Сергей Погорелов, Типичный Краснодар, VK © Фото: Даша Войтович, Сергей Погорелов, Типичный Краснодар, VK
В Краснодаре мощный пожар практически целиком охватил восьмиэтажное здание жилого дома. Об это сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Возгорание произошло на мансардном этаже. Здание находится на улице Российская.
«Площадь пожара составляет 800 квадратных метров, ему присвоен четвертый номер сложности», - приводит ТАСС слова сообщения.
В соцсетях местные жители публикуют видео с места происшествия. На кадрах можно разглядеть, что огнем охвачена вся площадь верхнего этажа. Искры и горящие обломки падают вниз на землю. Очаги возгорания появились и на нижних этажах.