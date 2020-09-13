В стране и мире Огненное зарево: кадры мощного пожара в многоэтажном жилом доме в Краснодаре Тамара Астапенкова Возгорание произошло на мансардном этаже: общей площадью более 800 квадратных метров. © Видео: Даша Войтович, Сергей Погорелов, Типичный Краснодар, VK © Фото: Даша Войтович, Сергей Погорелов, Типичный Краснодар, VK В Краснодаре мощный пожар практически целиком охватил восьмиэтажное здание жилого дома. Об это сообщили в пресс-службе МЧС РФ. Возгорание произошло на мансардном этаже. Здание находится на улице Российская. «Площадь пожара составляет 800 квадратных метров, ему присвоен четвертый номер сложности», - приводит ТАСС слова сообщения. В соцсетях местные жители публикуют видео с места происшествия. На кадрах можно разглядеть, что огнем охвачена вся площадь верхнего этажа. Искры и горящие обломки падают вниз на землю. Очаги возгорания появились и на нижних этажах. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует