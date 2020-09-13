Площадь пожара в жилой многоэтажке в Краснодаре выросла до 2500 кв.м.

Для жильцов горящего дома в Краснодаре подготовлен пункт временного размещения. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

По его словам, из охваченного огнем восьмиэтажного здания были эвакуированы около 300 человек.

«Пункт временного размещения подготовлен на базе школы. Также выделены автобусы для перевозки туда людей», - сказал Гавриляк ТАСС.

Возгорание на мансардном этаже в доме, расположенном на улице Российская, произошло около 02.15. Ранее сообщалось, что общая площадь возгорания составила 800 квадратных метров. На данный момент пожар охватил 2,5 тысячи квадратных метров здания.

Пожару присвоен четвертый ранг сложности. На месте происшествия развернут штаб пожаратушения.