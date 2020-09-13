Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Россиян предупредили о второй волне активности клещей

Иван Линдеманн
04:24 13.09.2020
Эксперт отметила, что осенью паукообразные переносят те же инфекции, что и весной.
Россиян предупредили о второй волне активности клещей
© Фото: Marc Pascual, Pixabay

Осень - время активности для полевых и луговых насекомых, в том числе и клещей. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории биологии арбовирусов РАН Оксана Белова.

«В европейской части России осенью будет второй пик активности лесных клещей. Да, осенью придется быть начеку при походе в лес за грибами, во время пикников и так далее», - отметила она в беседе с радио Sputnik.

Белова также добавила, что жителям Сибири и Дальнего Востока клещей боятся не стоит: в этих регионах они не активизируются осенью.

Ученый порекомендовала россиянам сделать прививку от энцефалита, а  при походе на природу правильно одеваться, чтобы избежать укуса.

«Правильная одежда в лесу – это штаны, заправленные в носки, тогда у клеща нет шанса подползти под одежду. Также футболку надо заправить в штаны, а на голову лучше надеть бандану или кепку», - объяснила Белова.

Эксперт также отметила, что осенью клещи переносят те же инфекции, что и весной.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
04:43 В стране и мире
Видео
Площадь пожара в жилой многоэтажке в Краснодаре выросла до 2500 кв.м.
04:52 В стране и мире
При взрыве в жилом доме в Приморье погиб человек
04:09 В стране и мире
Видео
Огненное зарево: кадры мощного пожара в многоэтажном жилом доме в Краснодаре
03:35 В стране и мире
Видео
Снова за парты: в Алеппо начался учебный год после пандемии COVID-19
00:43 В стране и мире
В России начинается единый день голосования
Популярное
Популярное
Назван признак быстрорастущей формы рака мозга
Ученый развеял миф о правильном питании
Препятствующий раку продукт оказался эффективен против вирусов
Видео
Ел яблоки и скрывался от полиции: в районе Перово по улицам разгуливал лось
Ветеран ВВС США опубликовал изображения маскировки F-35 под российский истребитель
Видео
Бушующее море и раскачивающийся канат: российский экстремал выполнил опасный трюк во время тайфуна
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.