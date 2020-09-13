Россиян предупредили о второй волне активности клещей

Осень - время активности для полевых и луговых насекомых, в том числе и клещей. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории биологии арбовирусов РАН Оксана Белова.

«В европейской части России осенью будет второй пик активности лесных клещей. Да, осенью придется быть начеку при походе в лес за грибами, во время пикников и так далее», - отметила она в беседе с радио Sputnik.

Белова также добавила, что жителям Сибири и Дальнего Востока клещей боятся не стоит: в этих регионах они не активизируются осенью.

Ученый порекомендовала россиянам сделать прививку от энцефалита, а при походе на природу правильно одеваться, чтобы избежать укуса.

«Правильная одежда в лесу – это штаны, заправленные в носки, тогда у клеща нет шанса подползти под одежду. Также футболку надо заправить в штаны, а на голову лучше надеть бандану или кепку», - объяснила Белова.

Эксперт также отметила, что осенью клещи переносят те же инфекции, что и весной.