Эксперт заявил о троекратном росте уровня депрессии у жителей США на фоне пандемии

За первые месяцы пандемии коронавируса признаки проявления депрессии у жителей США выросли втрое. В настоящее время ситуация может быть еще хуже. Об этом рассказал директор стратегических инициатив Школы общественного здоровья Бостонского университета Кэтерин Эттман.

«Среди факторов, связанных с увеличением риска возникновения депрессии, были потеря работы, сложности с выплатой арендной платы, смертью любимого человека от COVID, финансовые сложности», - сказала она в интервью РИА Новости.

Эксперт отметила, что больше всего риску появления депрессии подвержены люди с низкими доходами, малыми накоплениями или неженатые.

«Психическое здоровье чувствительно к травматичным событиям и их социальным и экономическим последствиям», - объяснила специалист.

Отмечается, что в ходе исследования были опрошены 1470 взрослых американцев в 42 штатах. По словам Эттман, в середине апреля в США заявки на пособие по безработице подали 20 миллионов человек. С того момента ситуация в стране ухудшилась.

«Можно предполагать, что за месяцы, прошедшие после проведения исследования, уровень проблем с психическим здоровьем мог вырасти по мере распространения COVID и экономических последствий», - считает эксперт.

Напомним, что США занимают первое место в мире по числу инфицированных коронавирусом.