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Снова за парты: в Алеппо начался учебный год после пандемии COVID-19

Алексей Алексеев
03:35 13.09.2020
В школы отправились около полумиллиона сирийских учеников.
Снова за парты: в Алеппо начался учебный год после пандемии COVID-19
© Фото: ТРК "Звезда"

В сирийском Алеппо после снятия ограничений из-за пандемии коронавируса начался учебный год. За парты сели около полумиллиона школьников. Дети ждали начала учебного года, поскольку соскучились по своим друзьям и учителям.

К педагогам в Алеппо относятся с особым почтением, поскольку многие даже вовремя боевых действий продолжали учить детей. Не было ни света, ни воды, ни канцелярских принадлежностей. Порой по одному учебнику занимались всем классом. Местные школы и сейчас не могут похвастаться современными компьютерами и наглядным пособиями. Часто учителям приходиться проявлять смекалку, чтобы заинтересовать учеников.

«Наши учителя делают все возможное, чтобы процесс обучения был увлекательным для детей. Каждый старается подготовить к уроку какое-нибудь дополнительное пособие», - рассказала член комиссии по образованию Муна Махзун.

До войны в Алеппо жили более двух миллионов человек, работало свыше четырех тысяч школ. Когда пришли боевики большинство учебных заведений были разрушены или заняты под казармы и склады. Действующих школ осталось не больше сотни.

«С момента освобождения города от боевиков нам удалось полностью восстановить и отремонтировать 1600 школ. Конечно в пригороде еще не мало учебных заведений нуждающихся в ремонте, но и они будут восстановлены в ближайшее время. А пока мы обеспечиваем доставку школьников из тех районов в подготовленные учреждения», - рассказал заместитель директора Департамента образования города Алеппо Мустафа Абид Эльгани.

Учебных мест в школах Алеппо с каждым днем нужно все больше. От боевиков освобождают новые районы, и детей из провинции зачисляют в городские школы.

«Мы составляем списки учеников, принимаем заявления на зачисление. Уже начались занятия, но люди до сих пор идут. Только за этот день я приняла больше 70 заявлений», - пояснила секретарь школы Рабиа.

Новый образовательный тренд в Сирии - изучение русского языка в качестве второго иностранного. Традиционно в сирийских школах в качестве иностранного языка изучали французский. Сейчас родители записывают своих детей на уроки русского, но спрос такой, что преподавателей пока не хватает.

В пострадавших районах Аллепо можно нередко наблюдать такую картину: среди разрушенных домов стоит отремонтированная школа. Восстановление школ и больниц - приоритет местных властей. Из-за войны уровень образования упал, и сейчас делают все, чтобы наверстать упущенное.

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