В России могут вырасти цены на мобильную связь

До конца 2020 года в России мобильная связь может подорожать еще на 5–7%. В общей сложности за весь текущей год цены вырастут на 15%. Прогнозируется, что осенью операторы предложат новые тарифы, по сопоставимым ценам, но с урезанными опциями.

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, цены на связь повышаются ежегодно на 15 процентов, начиная с 2014 года. При этом операторы используют выборочный подход, увеличивая стоимость услуг в отдельных регионах. Чаще всего выбираются наиболее благополучные российские субъекты, добавил эксперт. Муртазин предположил, что операторы могут начать отказываться от безлимитных тарифов и опций. При этом новые тарифы будут вынуждать пользователей подключать дополнительные пакеты услуг, пишут «Известия».

Повышение стоимости услуг на связь для большинства абонентов пройдет незамеченным, поскольку будут предложены новые тарифы с увеличенным потреблением трафика, считает аналитик «Финам» Леонид Делицын.

В Федеральной антимонопольной службе считают уже состоявшийся рост цен обоснованным, поскольку он произошел из-за увеличившихся расходов операторов на строительство и развитие сетей связи, и выполнение требований российского законодательства. При этом в ведомстве не видят основания для дальнейшего роста тарифов.