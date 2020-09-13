Задымление произошло в шахте петербургского метро
Инцидент в шахте не повлиял на функционирование метрополитена.
© Фото: flickr
В Санкт-Петербурге в вентиляционной шахте станции метрополитена Центрального района было замечено задымление.
Дым зафиксировали на глубине 60 метро на территории между станциями «Невский проспект», «Адмиралтейская» и «Спасская».
В настоящее время в данной шахте метро проводится капитальный ремонт. Соответствующую информацию предоставляет 78.ru со ссылкой на пресс-службу петербургского отделения МЧС.
В МЧС также сообщили, что произошедшее не создало трудностей в работе метрополитена. В данный момент все обстоятельства инцидента выясняются.