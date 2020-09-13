Жертвами лесных пожаров на западе США стали 33 человека

Число жертв природных пожаров на западе США возросло до 33. Самая тяжелая ситуация сохраняется в штатах Орегон и Калифорния. Там в результате пожаров умерли 10 и 22 человека соответственно. Еще один человек стал жертвой пожаров в штате Вашингтон, сообщает Associated Press.

По данным Национального межведомственного пожарного центра, всего в США полыхают 94 лесных пожара, общая площадь которых составляет порядка 1,9 млн гектаров. К тушению привлечены более 30 тысяч пожарных.