В селе Приморья после сообщений о взрыве эвакуировали жилой дом

В селе Вознесенка Хорольского района Приморского края после сообщений о взрыве произошла эвакуация жильцов двухэтажного дома. Об этом сообщили в экстренных службах региона.

«Неизвестно, что произошло с тем, кто в квартире самой проживал, где взрыв был, вот по нему пока неясно ничего», - приводят словам представителя экстренных служб РИА Новости.

По информации собеседника агентства, жильцов эвакуировали в дом культуры Вознесенка. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

При этом, по данным другого источника, в доме произошел пожар, который частично потушили. В здании разрушен один подъезд.