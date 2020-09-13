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Мэр Краснодара рассказал, когда жильцы горевшего дома смогут вернуться в свои квартиры

Ян Брацкий
22:09 13.09.2020
В результате пожара пострадало 64 квартиры, для оперативной помощи пострадавшим введен локальный режим ЧС.
Мэр Краснодара рассказал, когда жильцы горевшего дома смогут вернуться в свои квартиры
© Фото: ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Мэр Краснодара Евгений Первышов предположил, что пострадавшие от пожара в многоэтажном доме горожане, смогут вернуться в свои квартиры в понедельник.

«В пострадавшем от пожара доме на улице Российской продолжаются работы. Рассчитываем, что уже завтра жильцы смогут вернуться в свои квартиры», - цитирует Первышова РИА Новости.

Огонь вспыхнул в ночь на воскресенье. Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС эвакуировали около 300 человек, которых разместили в помещении ближайшей школы. Власти обеспечили 600 мест в местных гостиницах для расселения погорельцев. Всем пострадавшим обеспечили горячее питание.

По данным МЧС за помощью обратились 414 человек, в том числе 46 детей. В расселении нуждаются 179 человек, в том числе 25 детей. По предварительной информации - причиной пожара стал аварийный режим работы штатной электросети в розеточной группе одной из квартир.

Глава региона предположил, что пострадавший дом может быть самостроем. Если эксперты специально созданной комиссии это подтвердят, то возмещать ущерб людям будет застройщик

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