Помощник шерифа в американской Джорджии уволен за грубое задержание чернокожего

Помощник шерифа в округе Клейтон американского штата Джорджия уволен после того, как в социальных сетях появилась видеозапись, на которой он несколько раз ударил афроамериканца Родерика Уокера при задержании. Об этом говорится в сообщении местного офиса шерифа.

На кадрах видно, что два помощника шерифа придавливают мужчину к асфальту. Один из них несколько раз бьет задерживаемого по лицу и кричит, что тот укусил его.

В первоначальном заявлении офиса местного шерифа было сказано, что полицейский применил физическую силу к задержанному, после чего правоохранителя отстранили от работы и начали расследование.

«Помощник шерифа, который несколько раз ударил Родерика Уокера, уволен из офиса шерифа округа Клейтон по приказу шерифа Виктора Хилла за чрезмерное применение силы… Дело будет передано в прокуратуру округа», - говорится в новом заявлении.

Как сообщают местные правоохранительные органы, Уокер был задержан по подозрению в нанесении побоев и сопротивлении правоохранителям. Серьезных травм после задержания медики у него не зафиксировали.

Стоит отметить, что ранее Родерик Уокер получил условный срок за жестокое обращение с детьми, незаконное хранение огнестрельного оружия и неявку в суд.