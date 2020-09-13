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Глава Минздрава счел стабильной ситуацию с COVID-19

Ян Брацкий
22:50 13.09.2020
В стационарах остаются около 90 тысяч инфицированных коронавирусом пациентов.
Глава Минздрава счел стабильной ситуацию с COVID-19
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России остается достаточно стабильной, хотя в некоторых регионах наблюдаются изменения по числу пациентов с COVID-19. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Мы видим, что ситуация достаточно стабильная, но, тем не менее, по некоторым регионам в связи с возвращением из отпусков, повышением активности есть небольшие изменения по количеству пациентов», - сказал Мурашко в эфире канала «Россия-1».

По его словам, сейчас в российских стационарах остаются около 90 тысяч инфицированных коронавирусом. Больным оказывается полный комплекс необходимых медицинских услуг.

Министр здравоохранения считает неправильным говорить о волнообразном характере пандемии коронавирусной инфекции, так как заболеваемость еще имеет место быть.

«Медицинские работники научились управлять инфекцией значительно лучше, чем на начальном этапе», - добавил министр.

Он уточнил, что соблюдение санитарно-эпидемиологических правил поможет окончательно победить болезнь. Министр здравоохранения не обошел вниманием и систему контроля за гражданским оборотом вакцин, назвав ее самой современной в мире.

«Хочу сказать, что созданы в том числе новые правила по контролю за вакцинами уже в гражданском обороте. Российская Федерация прошла переквалификацию ВОЗ и имеет самую современную систему контроля за нахождением вакцины в гражданском обороте», - уверен министр Михаил Мурашко.

Он отметил, что в контроле вакцин участвуют и медицинский персонал, и контрольно-надзорные ведомства, и специальные лаборатории, и эксперты.

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