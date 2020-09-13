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Временное правительство на востоке Ливии подало в отставку

Ян Брацкий
22:30 13.09.2020
Прошение будет рассмотрено на ближайшем заседании Совета Палаты представителей.
Временное правительство на востоке Ливии подало в отставку
© Фото: pixabay

Временное правительство Ливии, заседающее на востоке страны, подало прошение об отставке. Об этом говорится в специальном заявлении.

Согласно тексту документа, глава парламента страны Агила Салех провел срочную встречу с руководителем временного правительства Ливии Абдаллой ат-Тани и рядом других высокопоставленных функционеров.

«Правительство Ливии подало его превосходительству спикеру парламента заявление об отставке. Оно будет представлено на рассмотрение Совета Палаты представителей», - приводит РИА Новости выдержки из текста заявления.

На встрече также обсудили реализацию комплекса мер по улучшению жизни населения и исполнения требований улицы. Несколько последних дней на востоке страны не утихают протестные акции, людей не устраивает качество жизни и постоянные перебои с электроэнергией.

В Ливии сохраняется двоевластие. Триполи и западные регионы страны остаются под контролем Правительства национального согласия Файеза Сарраджа, а Ливийская народная армия под командованием маршала Халифы Хафтара сотрудничает с заседающим на востоке парламентом.

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