Уничтожение кинематографа в угоду «толерантным» веяниям: в США выдвинули новые правила получения премии «Оскар»

Легендарную кинопремию «Оскар» уже давно обвиняли в дискриминации. Якобы это слишком «белая» награда. А все из-за того, что ее почти не получали чернокожие режиссеры, актеры, сценаристы.

Американские киноакадемики сначала отбивались и отвечали, что побеждает талант, а не цвет кожи, а теперь сдались и добровольно переформатировали «Оскар». Все в духе нового времени - забота о меньшинствах без оглядки на традиции и здравый смысл.

«В том же в Берлине, в Каннах. Если нет однополой любви в фильме, то как бы и фильм не фильм. И то же самое с искусством. Когда фея - это фей. Это "голубой" у них там в Золушке. Не надо! Если они считают, что они такие высокохудожественные ребята, пусть свои сказки придумывают», - высказал свое мнение режиссер Юрий Кара.

Новый «Оскар» - это награда по разнарядке. Претенденты должны включить в съемочную группу представителей сексуальных меньшинств - хотя бы в массовку, либо на позиции продюсеров, ну или как минимум стажеров. Важно, чтобы в главной роли был афроамериканец, азиат или латиноамериканец. Еще один критерий - не менее 30% второстепенных ролей должны исполнять женщины или люди с ограниченными возможностями.

«Для меня это стало большим сюрпризом. Ну точнее удивление было в том смысле, что сам "Оскар" предполагает полную творческую свободу. То есть в номинации "Лучший фильм" побеждает именно лучший фильм без оглядки на политические веяния. В прошлом году победил фильм из Южной Кореи», прокомментировала нововведения обозреватель The Independent Мэри Дэжевски.

Получается, идеальный портрет фильма - претендента на «Оскар» теперь выглядит так: в главной роли актер-инвалид нетрадиционной ориентации, выходец из Латинской Америки. По сюжету - это должна быть драма о борьбе за права индейцев-феминисток. Ну и, желательно, чтобы постановкой фильма занимался чернокожий режиссер.

«То, что придумали дурные головы в Голливуде, нас поразило. Хотя это можно было ожидать. Поскольку они уже шли к этому долгие годы. У них давно уже нацменьшинства фигурируют рядом с белыми актерами», - говорит режиссер Николай Бурляев.

Фильмы о нелегкой судьбе меньшинств в последнее время и так часто выигрывали «Оскар» - «Зеленая книга», «12 лет рабства», «Лунный свет» и другие картины. Однако раньше это была просто важная политкорректная тема, мимо которой академики не могли пройти. Теперь - это официальное требование. Фактически, входной билет.

Другие кинонаграды, тоже спешат идти в ногу с политкорректным временем, стирая гендерные границы. Так, номинации за лучшую мужскую и женскую роль с некоторых пор вызывают обиды.

«К сожалению, уже Берлинский кинофестиваль отменил гендерное различие между мужчинами и женщинами, но я считаю наоборот. Они уже давно давят всех обычных людей. И в этом смысле, если они хотят какие-то номинации, то они должны их дополнительно сделать», - уверен кинорежиссер Юрий Кара.

Негласно новая этика в кино уже давно. Актеры - представители этнических меньшинств появляются даже в исторических фильмах. Там, где их просто быть не может.

Например, в сериале о Екатерине Второй роль князя Ростова сыграл чернокожий рэпер, а фаворита императрицы - графа Орлова - актер с индийскими корнями. И это уже не подмена из серии «художник так видит», а просто переписывание истории. И существует риск, что такую историю через десятки лет с трудом можно будет отличить от правды.

Сумасшествие современного мира может больно ударить по следующим поколениям, для которых станет нормой чернокожая Белоснежка или выходец из Латинской Америки в роли Петра Первого.

«То, что сейчас пытается сделать Голливуд, это конец кинематографа. Американского - это точно», - считает режиссер Николай Бурляев.

Кинокритики уже посчитали: из 92 картин, получивших «Оскар» за «лучший фильм», под новые стандарты не попадают примерно половина. Например, «Титаник», «Крестный отец», «Властелин Колец» и другие. При желании их можно исправить. Вот как могли бы выглядеть политкорректные версии победителей: чернокожий Дон Корлеоне, Ди Каприо в сцене на корабле в объятиях Уилла Смита, ну и вместо хоббита Фродо - какая-нибудь Фреда.

Британская киноакадемия внимательно следит за «большим братом» из Америки. Новые правила «Оскара», скорее всего, скопируют и для местной награды - «Золотой Маски». Тем более, что в самом Королевстве сейчас пытаются переписать даже собственную историю. Начали со сноса памятников, а продолжили ревизией музейных коллекций - везде ищут и находят следы расизма.

Например, в патриотической песне «Правь, Британия, морями». На ВВС предлагали исполнить ее без слов в программе ежегодного музыкального фестиваля. Ведь в ней якобы чувствуется некий колониальный контекст, и кто-нибудь может обидеться. Лишь после критики премьер-министра Бориса Джонсона удалось получить разрешение на исполнение традиционной песни.

«Думаю, настало время перестать раболепно стыдиться нашей истории, наших традиций и нашей культуры, и прекратить этот общий припадок самобичевания», - резко высказался британский премьер.

Толерантность XXI века - это еще и снос памятников, переименование книг - например, романа Агаты Кристи «Десять негритят», изъятие музейных коллекций, особые требования к кинонаградам, введение самоцензуры и травля несогласных с мнением меньшинства.

Досталось и Классике Голливуда - фильму «Унесенные ветром». Якобы из-за пропаганды расизма. Картину удалось отстоять, добавив вступительное слово о дискриминации в начале фильма.

Стремлением к разнообразию могут теперь оправдать любой абсурд. Или даже беспорядки. Например, погром магазинов во время протестов движения «Жизни черных важны». И если в любой другой ситуации полиция бы арестовала зачинщиков, то сейчас опасаются это делать: вдруг потом обвинят в расизме.

«Я думаю, что если будет сделано слишком много уступок и переделок, начиная от школьного расписания и музеев, и заканчивая патриотическими песнями, то я думаю, что появятся протесты и с другой стороны. И это большой риск», - считает обозреватель The Independent Мэри Дэжевски.

Однако, останавливаться никто не собирается. Наоборот, активисты движений предъявляют все новые требования. То им не нравится мороженое из черной смородины - оказывается, это расизм. То они недовольны словами писательницы Роулинг о настоящих женщинах, поскольку это обижает трансгендеров. По-сути, сейчас в заложниках у политической корректности меньшинства оказался весь остальной мир.