Глава ЦИК объявила о закрытии всех избирательных участков
Глава Центризбиркома Элла Памфилова констатировала официальное закрытие всех избирательных участков во всех субъектах Российской Федерации.
«Наступило время, когда все участки на территории России, включая Калининградскую область, закрылись», - цитирует Памфилову РИА Новости.
Глава ЦИК обратилась к избирательным комиссиям с просьбой не торопиться и тщательно обработать результаты, а также проявить принципиальность в случае обнаружения возможных нарушений.
В единый день голосования прошло свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах. По их итогам, будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование прошло также в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.