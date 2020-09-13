ЦИК: почти все участки для голосования закрыты

Большинство избирательных участков в России закрылись. Из-за разницы во времени голосование продолжается только в Калининградской области. С таким заявлением выступил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.

«Закрылись избирательные участки на большей части нашей страны, остался один регион, Калининградская область в течение часа завершит голосование», - приводит РИА Новости слова Булаева.

Свыше девяти тысяч избирательных кампаний проходят в единый день голосования в 83 субъектах страны. После их завершения будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и иных выборных должностей.