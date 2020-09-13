Трамп и Байден: кого переедет каток предвыборной борьбы в США

В США президентская гонка набирает обороны. Действующий глава Белого дома Дональд Трамп уступает своему оппоненту Джо Байдену, судя по опросам, восемь процентов. Конечно, все может измениться в любой момент, но против Трампа развернулась массированная кампания.

Кажется, все книги о Трампе, которые писались последние годы, спешно готовятся к релизу. Всю неделю президенту приходилось отбиваться от все новых и новых литературных атак.

Первая и самая скандальная книга под названием «Ярость» написана Бобом Вудвордом - тем самым журналистом, после расследования которого в 70-х годах разгорелся Уотергейтский скандал.

Очередной шедевр Вудворд написал, опираясь на серию личных интервью с президентом. Естественно, скандальных. Непонятно только, почему он не опубликовал их раньше. Так Дональд Трамп, якобы, хвастался журналисту новым ядерным супероружием. Естественно, президента тут же обвинили в том, что он либо врет, либо разбалтывает секретную информацию.

«У нас есть системы, ракеты, военные. У нас есть системы, которых вы не видывали. У Си Цзиньпина и Путина такого нет. Ни у кого нет того, что есть у нас. Я просто сказал, что американские вооруженные силы - самые мощные. Но меня обвинили в том, что я выдаю секретную информацию. Нет, я просто сказал, что у нас самое мощное оружие в мире. Вот, что я сказал», - заявил Трамп.

Подловили президента США и на близкой дружбе с Ким Чен Ыном. Если верить книге, у Вудворда оказались 27 писем, которые лидер КНДР посылал американскому президенту. Трамп, якобы, в ответ приглашал своего корейского коллегу в кино и на игру в гольф и вообще был очень польщен тоном посланий.

«Ким Чен Ын писал: "Даже сейчас я не могу забыть тот исторический момент, когда я крепко жал руку Вашего превосходительства в этом прекрасном и священном месте, когда весь мир наблюдал за этим с большим интересом и надеждой"», - приводятся цитаты в книге Вудворда.

В качестве ответа Трамп, будто бы назло всем, написал в Twitter о хорошем здоровье Ким Чен Ына.

«Ким Чен Ын здоров. Никогда не недооценивайте его», - предупредил Трамп.

Еще один скандал: Дональд Трамп, якобы, признался Вудворду, что с самого начала знал об опасности коронавирусной инфекции, но на публике делал вид, что проблемы не существует.

«Трамп говорил мне: "Вирус летает в воздухе. Это труднее побороть, чем что-то передающееся через прикосновение. Он очень коварный. Также он более смертоносный, чем даже самый сильный грипп"», - пишет автор компромата.

Тут же подключился Джо Байден. Словно проповедник, он вооружился цитатами из книги Вудворда, и понес по США весть о том, что действующий президент - предатель.

«Он лгал нам на протяжении многих месяцев. И в то время, когда смертельно опасная болезнь сметала все на своем пути в нашей стране, он сознательно не выполнял возложенные на него обязанности. Это было предательство, от которого зависели жизни и смерти американцев», - заявил Байден.

Дональд Трамп собрал пресс-конференцию и признался, что врал, но врал во спасение.

«Возможно, в некотором смысле я промолчал, но только потому что люблю эту страну и я не хочу, чтобы люди были напуганы, не хочу создавать панику. Я хочу, чтобы бы были сильными, демонстрировали уверенность, как нация. Мы не хотели прыгать вверх-вниз и кричать, что у нас жуткая проблема, и всех пугать», - объяснил свое молчание глава Белого дома.

Вышла вторая книга, автор которой - бывший адвокат Трампа Майкл Коэн, осужденный, кстати, за ложь конгрессу. Свою книгу он посвятил в основном России - мнимое вмешательство в выборы 2016 года, связи Трампа с Москвой, а еще его отношение к Владимиру Путину.

Якобы Трамп называл российского президента «царем», восторгался его стилем управления страной и приговаривал как это восхитительно. Трамп в ответ настаивает, что попрекать его отсутствием вражды с российским лидером - не лучший подход.

«Ладить с иностранными державами - это неплохо. Мы пытаемся научить этому СМИ и тех глупцов, которые так долго руководили нашим правительством. Они говорят: "Он ладит с Путиным - ужасно". Да нет, это хорошо, если я могу с ним поладить, это хорошо. Я ему нравлюсь, он мне нравится. Не так плохо», - уверен Трамп.

Третье занятное и не менее увлекательное чтиво в стиле фэнтези написал бывший агент ФБР Питер Стржок. Главный вопрос, который мучает автора на протяжении всей книги - а вдруг Трамп - иностранный агент? Чтобы найти ответ на него, автор еще раз поднимает отчеты ФБР за все четыре года, что тянется эта история.

«В конце декабря 2016 года директор национальной разведки опубликовал отчет, подтверждающий информацию, которую мы получали на протяжении всей президентской кампании: Владимир Путин и российское правительство вмешиваются в нашу избирательную систему, чтобы подорвать веру в выборы, навредить перспективам Хиллари Клинтон и помочь быть избранным Трампу», - пишет Стржок в своей книге.

Едва книга была анонсирована - Россию обвинили в хакерских атаках на Байдена. Компания Microsoft утверждает, что российские хакеры за последние недели якобы атаковали как минимум 200 организаций, связанных с президентскими выборами.

На днях США ввели санкции в отношении трех граждан России и украинца из-за мнимого вмешательства в американские выборы. Видимо, скоро Стржок сможет издать второй том своей коллекции антироссийских обвинений.

Ну а сам Трамп, похоже, отчаялся прекратить этот поток домыслов. Здравый смысл тут бессилен, а значит остается только молиться. Что республиканцы и делают. Последний митинг сторонников президента США начался с коллективной молитвы за правдивую информацию.