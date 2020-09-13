МКС не будет уклоняться от неработоспособного военного спутника США

МКС не будет совершать в понедельник, 14 сентября, маневр уклонения от неработоспособного военного спутника США, поскольку угроза столкновения с ним отсутствует. Такое заявление сделали в пресс-службе Роскосмоса.

«По данным системы АСПОС ОКП (автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях - прим. ред.), контролирующей околоземное космическое пространство, бывший американский военный спутник BRICSat-2 не представляет опасности для МКС», - сказано в сообщении.

В Роскосмосе при этом добавили, что решение не проводить маневр уклонения было принято на основе аналитики полученных данных группы управления полетом Международной космической станции.

Ранее специалисты госкорпорации Роскосмос предупредили о вероятном сближении МКС с бывшим американским военным спутником BRICSat-2, превратившимся в так называемый «космический мусор».