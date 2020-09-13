Управляемый хаос: кто и зачем пытается расшатать обстановку в Белоруссии

Всю уходящую неделю продолжалась подготовка к встрече президентов России и Белоруссии, которая состоится в понедельник в Сочи. Как ожидается, речь пойдет о крупных проектах в области экономики, энергетики, культуры, и про углубленную интеграцию в рамках Союзного государства.

Тем временем, основной источник новостей о Белоруссии медленно, но верно переместился в Европу. Там, наконец-то, перестали скрывать очевидное, после чего стало ясно, что Польша, Украина, Латвия, Литва и Эстония - это те, кто очень заинтересован в раскачивании ситуации в Минске, и в продвижении на президентское кресло своего ставленника - Светланы Тихановской.

Кстати, на неделе литовский сейм официально признал ее президентом Белоруссии. А в Варшаве, в присутствии премьер-министра Польши, открыли штаб-квартиру имени Тихановской, тем самым открыто заявив, что штаб-квартира так называемой белорусской оппозиции - официально находится в польской столице. Оттуда же спонсируется и управляется.

На минувшей неделе белорусский лидер Александр Лукашенко встретился с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и российским послом в Минске Дмитрием Мезенцевым. Состоявшиеся переговоры стали ничем иным, как окончательной сверкой позиций перед встречей с президентом Владимиром Путиным.

Сам Лукашенко заявляет, что несмотря ни на что, вопросы, которые еще остаются в отношениях двух стран, откладывать до решения проблем в самой Белоруссии он не собирается.

«Конечно, в ближайшее время мы встретимся с президентом России и, наверное, поставим жирную точку в реализации этих отношений и договоренностей, чтобы двигаться дальше. Конечно, еще будет много вопросов, они всегда будут. Когда идет сотрудничество, появляется немало вопросов, их, конечно, надо решать», - сказал Лукашенко.

Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сейчас на уровне экспертов и различных ведомств продолжается работа по актуальным вопросам в отношения России и Белоруссии. Обсуждаются, в том числе, вопросы дорожной карты по интеграции, вопрос цен на энергоресурсы, которые поставляются в РБ, вопрос будущего интеграции, вопрос взаимодействия по линии торгово-экономических отношений.

Подготовкой к предстоящей встрече можно назвать и большое интервью белорусского президента российским СМИ. Откровенный разговор о том, что наболело, о том, как Лукашенко переживает последние события в стране, но не собирается отступать.

«Но сейчас бы было очень тяжело, и вот эти ребята - омоновцы и прочие-прочие - те, кто со мной рядом, вон она сидит, совсем молодой человек, понимаете. Они в чем виноваты? А их будут резать, их будут рвать. Потому что вы видите, кто на улице. Не эта детвора. Слушайте, про них забудут назавтра. А вот те - и многих вы не видите, а я их вижу. Это меня держит. Я обязан перед этими людьми», - сказал глава Белоруссии.

Лукашенко также ответил и на вопрос, почему на одном из видео у Дворца независимости он появился с автоматом в руках. Так, объяснил белорусский президент, он хотел опровергнуть слухи о том, что покинул страну, и показать, что никуда не уехал и делать это не собирался.

«Я продемонстрировал, что мои дети здесь, что моя страна здесь, и я эту страну буду защищать, чего бы мне это ни стоило. Хотя меня там за руки, за ноги, и вот пресс-секретарь там бежала сзади, держали, чтобы я не выходил, потому что а вдруг там снайпер, а вдруг что и прочее. Я говорю: "Нет, я должен выйти"», - объяснил президент РБ.

На неделе Лукашенко провел масштабные кадровые перестановки. И в первую очередь в силовых структурах. Сейчас в Белоруссии новый госсекретарь совета безопасности, новый председатель КГБ и генеральный прокурор, сменился и председатель комитета государственного контроля.

Недавние беспорядки в Минске, по словам белорусского лидера, нанесли огромный материальный ущерб городской инфраструктуре. И нужно сделать так, чтобы виновные этот ущерб возместили.

«После всех этих погромов в Минске, которые нам обходятся в хорошие деньги, вы знаете, что остается. И тишина. Никто до сих пор не подумал и не заплатил. А платить надо, чтобы люди понимали, если ты нагадил, если ты что-то поломал, пожалуйста, восстанови, за собственный счет», - прокомментировал беспорядки белорусский лидер.

Тем временем акции протеста в Белоруссии продолжаются но, как сообщает республиканское МВД, уже не носят столь массовый характер, как раньше. К концу недели по всей стране участвовали не более 500 человек.

Оставшись без лидера, члены так называемого Координационного комитета оппозиции, тоже бегут из республики. На этом фоне бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская, которая еще месяц назад покинула Белоруссию, продолжает нагнетать обстановку уже на европейских политических просторах. Выступая в ПАСЕ, она потребовала ввести санкции против своей страны и ее руководства.

«Нам нужно международное давление на этот режим», - прямо заявила она.

Уже на следующий день Тихановская демонстративно справила новоселье в Польше. Как следует из официальных сообщений, Варшава открыла у себя так называемый «Белорусский дом», хозяйкой которого, конечно же, назначена Тихановская. По сути, это новая штаб квартира экс-кандидата в президенты и ее сторонников. И не трудно догадаться, что теперь именно отсюда будет координироваться протестное движение в Белоруссии.

Власти Польши открыто показывают, что поддержку бывшему кандидату в президенты Белоруссии оказывают на государственном уровне. Демонстрируют, что официально вмешиваются во внутренние дела республики. Перед телекамерами ключи от новой штаб-квартиры Тихановской вручил лично польский премьер-министр.

«Наша солидарность также отражена в передаче вам ключей от Белорусского дома, дома для свободных белорусов в Варшаве, которые, я уверен, обеспечат успех борьбы за свободу, суверенитет и демократию. Дорогая Светлана! Примите, пожалуйста, этот дар польского народа белорусскому народу. Это место - штаб-квартира в Варшаве», - сказал на церемонии премьер Матеуш Моравецкий.

Такое покровительство польских властей становится понятным даже если просто пробежаться взглядом по документу, который называется «Программа развития Беларуси». Это список первоочередных мер, составленный штабом Тихановской еще за два месяца до президентских выборов. В нам, в частности, есть уже отработанный на Украине антироссийский план: признание белорусского языка единственным государственным, вступление в НАТО, запрет российских телеканалов, избавление от советского наследия и введение пограничного контроля с РФ. Все происходящее в Белоруссии сегодня вполне укладывается в попытку реализовать этот план.

Особенную активность в нагнетании ситуации вокруг Белоруссии на неделе проявила Литва. Сейм страны заочно объявил Тихановскую, которая сбежала в Вильнюс и до последнего времени находилась там, избранным президентом республики.

«Насчет Светланы Тихановской – она все о себе говорит открыто. Она призывает к сопротивлению, призывает международные организации вводить санкции против собственной страны. В общем, все, что она заявляет публично, говорит о ней, о ее планах и мыслях. С ней происходят достаточно видимые, зримые метаморфозы. Наверное, сказывается и то, что она находится в столице Литвы Вильнюсе, также не скрывающей своих амбиций в отношении Белоруссии и ее будущего», - заявил, в свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров.

Литовские парламентарии требуют от запада ввести санкции против Лукашенко, а для простых белорусов предлагают упростить визовый режим. Но Польша решила пойти дальше.

«Белорусскому народу мы хотим предложить проект экономического сотрудничества, безвизовое перемещение для граждан Белоруссии, этот пакет мы хотели бы представить во время ближайшего саммита ЕС», - прокомментировал польский премьер.

Но единства в европейском семействе нет. Предложение Польши провести встречу белорусской оппозиции в рамках вышеградской четверки центрально европейских государств отвергли Венгрия, Словакия и Чехия.

«Мы должны избежать Украинского сценария. Белорусы сами должны принять решение о будущем своей страны», - сказал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Похоже, что собственных проблем у стран Евросоюза накопилось столько, что выступать единым фронтом, по заранее сверенному плану, желание есть далеко не у всех. Попытка ввести санкции против Белоруссии тоже провалилась. Кипр заблокировал их в ответ на нежелание Евросоюза ввести санкции против Турции, с которой у Кипра старый конфликт. И это, по мнению экспертов, ставит под сомнение саму Европейскую солидарность.

«Во время хорошей погоды все стараются найти консенсус. А когда начинается шторм и корабль ЕС начинает качать, то каждый думает о себе. Европейской солидарности, как мы ее видели еще несколько лет назад, сегодня нет. Ни по каким вопросам», - уверен политолог Александр Рар.

Когда в Белоруссии начались протестные выступления, в соседней Украине откровенно рассчитывали, что республика пойдет по ее пути. Теперь, в преддверии поездки Лукашенко в Москву, власти Украины серьезно обеспокоены, насколько далеко зайдет интеграция России и Белоруссии. Ведь и Путин и Лукашенко говорят о желании как можно скорее снять многие из существующих вопросов.