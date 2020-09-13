Провалившийся дуэт: как была сорвана спецоперация СБУ и ЦРУ по задержанию россиян в Минске

На этой неделе стали известны неприглядные стороны украинской политики. Сенсационными признаниями разразился Андрей Богдан, человек из ближнего окружения президента Украины Владимира Зеленского.

Богдан дал большое интервью, в котором подтвердил, что провокацию украинских спецслужб по задержанию трех десятков российских граждан под Минском проводило СБУ, а курировало весь процесс - ЦРУ.

Американцы вначале планировали заманить россиян на территорию Украины, но потом сценарий переиграли и решили вбить клин в отношения между Россией и Белоруссией.

Бывший советник украинского президента также признался, что Зеленский не выполнил обещаний, которые тот давал российскому лидеру Владимиру Путину и другим участникам «нормандской четверки» в Париже.

Имена и фамилии тех, кто планировал организацию похищения россиян, уже известны, как и подробности провала самой операции СБУ.

«На сегодняшний день получены новые, исчерпывающие доказательства причастности Украины к данной акции. Так, объявление о найме охранников для работы якобы в интересах компании "Роснефть" было опубликовано на сайте "Авито" 25.09.2019 года с использованием IP адреса российской компании "Рекон", арендатором которого являлся гражданин Украины, житель города Харькова Куцын Алексей Анатольевич. Его, кстати, неплохо знают в СБУ, особенно сотрудник по фамилии Борисенко», - рассказал сотрудник компетентных органов.

В объявлении говорилось о том, что частное предприятие ищет людей для охраны недвижимости в Венесуэле. Требования: военная подготовка и хорошее владение оружием. Человек, что это объявление разместил - Алексей Куцын из Харькова. Он внештатный сотрудник СБУ, а украинский контрразведчик Хасмагомед Ахмадов выплачивал россиянам аванс за будущую работу.

«Рекомендуем временной следкомиссии Верховной рады или независимым журналистом зайти в дом 5/7 по улице Поторжинского в Киеве, где располагается пятое управление департамента контрразведки СБУ. Пятый этаж, кабинеты 309, 3014, 315, 316, а лучше сразу в 317. Там нужно найти сотрудника второго отдела пятого управления Владика и попросить его достать из сейфа то самое дело», - предложил сотрудник спецслужб.

Сотрудник пятого управления Владик, конечно, не единственный, кто воплощал эту авантюру в жизнь. Есть полный список имен офицеров СБУ, что принимали участие в проваленной спецоперации. Есть и фотографии агентов ЦРУ, которые работали плечом к плечу с украинской разведкой.

Сначала все шло по плану. На вакансию откликнулись 33 россиянина. Им обещали перелет: из Москвы в Минск, далее в Стамбул, Гавану и, наконец, Каракас. Что произошло потом, все уже знают.

«Изначальная цель заманить в ловушку интересующих СБУ российских граждан. Но на завершающем ее этапе, с подачи американцев, появилась более глобальная стратегическая для США цель. Внести раскол в российско-белорусские отношения. Здесь мы тоже поможем независимым журналистам. Пожалуйста, подкараульте у посольства США в Киеве официального представителя ЦРУ Тимоти Джеймса Сковина или его первого заместителя Брайана Томаса Оберна», - рекомендовал сотрудник спецслужб.

Интересные подробности этой спецоперации вскрыли журналисты «Комсомольской правды». Изначально россиян собирались посадить в самолет, но приземлиться он должен был не в Анкаре, а в Киеве. Там их планировали заключить под стражу.

Но когда информация о неких вооруженных людях поступила в белорусское КГБ, россиян задержали в Минске. Владимир Зеленский, кстати, просил их выдать, но президент Белоруссии Александр Лукашенко разобрался в ситуации и сделал выбор не в его пользу. Совместная спецоперация СБУ и ЦРУ закончилась двойным провалом.

«Американцы имели целью вбить клин в отношения между Россией и Беларусью. И если бы у Украины получилась 34 человек экстрагировать, это не добавило бы положительных нот в отношении между Москвой и Минском. Украина устроила бы большое судилище над нашими гражданами, над россиянами. Кого то обвинили бы в трагедии с Боингом, а американцы добились бы своего, рассорив в предвыборный период Россию с Белоруссией», - подводит итог под независимым расследованием корреспондент КП Александр Коц.

Официальный Киев все обвинения в свой адрес отрицает. Но тут уже не отвертеться. На неделе экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан выступил с сенсационными разоблачениями и подтвердил: провокацию в Минске сотрудники СБУ готовили целый год.

За успех этой операции отвечал лично начальник главного управления разведки Василий Бурба, а ее провал стоил ему карьеры.

«Этой операции больше года. Она была суперсекретная и суперсерьезная. Там, действительно, была создана в Венесуэле фирма, набран персонал, какие-то люди туда уже поехали работать на какие-то вышки. Им платили там реальные деньги. Они реально там охраняли эти вышки», - рассказал экс-глава офиса президента Украины Андрей Богдан.

Важно понимать, кто такой Богдан в украинской политике. Он был не просто правой рукой Владимира Зеленского, а фактически человеком, что привел его к власти, а точнее к олигарху Коломойскому, который проспонсировал всю президентскую кампанию.

«Серьезная фраза, которую я ему сказал: "Володь, а ты вообще понимаешь, что фильмом "Слуга народа" ты дал людям надежду. И если ты не попробуешь пойти на выборы, ты их подведешь», - вспомнил Богдан.

Они везде были вместе, и ни одна президентская встреча без Богдана не проходила. А теперь, рассорившись со своим шефом, он беспощадно вскрывает всю подноготную украинской политики. Охотно рассказывает и про ЦРУ, у которого СБУ под колпаком еще со времен Майдана.

«Мы реально слепые котята и все наши военные возможности, возможности наших спецслужб - это информация, которой с нами делится международное общество. А кроме войны, это и наркотики, это преступления, это безопасность. Это вообще планы, это аналитика - у нас нет этой аналитики. После "вагнеровцев" кто с нами будет о чем разговаривать?», - задается вопросом экс-соратник Зеленского.

После таких откровений президент Украины разозлился не на шутку. Богдана вызвали на допрос в Государственное бюро расследований. Против него собираются возбудить уголовное дело. Но поздно - говорят, что бывший глава президентского офиса уже покинул страну и пересек границу с Румынией.

А ведь еще год назад в Париже к Владимиру Зеленскому отнеслись с уважением. Главы «нормандской четверки» приветствовали его стремление к миру, да и сам президент Украины говорил о приверженности соглашениям в Минске. Эти слова остались во Франции, а киевская риторика кардинально изменилась.

«Я могу только судить о публичных каких-то моментах, в которых я хорошо понимаю. Если публикуется сообщение, что прошел телефонный разговор Путина и Зеленского, но пресс-релизы о разговоре выходят разные. Это называется "дипломатический провал". Значит, переговоры прошли плохо. То, что я вижу, мне кажется, что мы его обманули. Наобещали одно - сделали другое, наобещали одно - не сделали ничего», - констатировал экс-глава офиса президента Украины.

Теперь и внутри страны Владимиру Зеленскому уже практически не на кого опереться. Ближайшие соратники выкладывают всю подноготную, силовики находятся под контролем Авакова, добровольческими батальонами управляет Коломойский. Восток Украины давно от него отвернулся, ультраправые грозят новым Майданом, зажигают петарды и выводят слово «импичмент» на заборе его офиса.

Судя по всему, карьера Зеленского в большой политике подходит к концу, а его главный спонсор - олигарх Коломойский - создает новый политический проект за спиной украинского президента.

«Богдан нацелился на новый политический проект. Можно предположить, что к этому проекту будет иметь отношение Коломойский. Можно предположить, что в этом проекте прозвучит фамилия Гройсмана. Богдан сам о Гройсмане говорит, и в очень положительных тонах. То есть, Коломойский устами Богдана пытается запугать Зеленского и предупредить его: "Если ты не будешь послушным мальчишкой, мы тебя удалим", нажмем кнопку delete, а совершить переворот несложно», - уверен политолог Юрий Кот.

И можно было бы уже и не следить за очередными кульбитами украинской политики, если бы все это не имело прямого отношения к России. И дело не только в провокациях СБУ против Москвы, но и в Минских соглашениях, которые, как заявляет официальный Киев, нужны только чтобы давить на Кремль.

В конце недели в Берлине прошла встреча политических советников лидеров стран «нормандской четверки». Как сообщил замглавы президентской администрации Дмитрий Козак, вопрос проведения саммита четверки там даже не обсуждали. Для него просто нет никаких предпосылок.

«Ключевой, принципиальный вопрос: мы будем дальше в Трехсторонней контактной группе и в "нормандском формате" действовать, вырабатывать решения на основе Минских соглашений или с отступлением от Минских соглашений? Заявления должностных официальных лиц на Украине звучат постоянно. Это не эксперты – это вице-премьеры и министры. Они заявляют о том, что необходимо пересмотреть Минские соглашения, которые не устраивают Украину. Тогда четко нужно внести конкретные предложения, что вы в конце концов хотите? Умудрились на итоговой пресс-конференции президента Украины заявить о том, что они нужны не для урегулирования конфликта, а только чтобы сохранить санкции против России. Какое это имеет отношение, какие причинно-следственные связи - мы не понимаем до сих пор», - недоумевает заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.

Украина - собеседник непредсказуемый, и куда повернет уже завтра - неизвестно. А сам экс-глава офиса Зеленского Андрей Богдан в понедельник собирается прийти на допрос в Государственное бюро расследований. И зовет туда журналистов - прямо у входа в здание он обещает новый пресс-брифинг. Возможно, раскроет очередные захватывающие подробности о политическом закулисье официального Киева.