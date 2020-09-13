Кардиолог рассказал об опасности корвалола и валосердина

Заведующий 1-м кардиологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн Сергей Иванов рассказал, чем опасно употребление корвалола, валосердина и валокордина.

Так, по словам медика, составы указанных препаратов почти одинаковы: в них содержится фенобарбитал - снотворное, имеющее ряд побочных эффектов. Данное вещество вызывает привыкание и уже давно запрещено во многих зарубежных странах.

В беседе с «Говорит Москва» специалист подчеркнул, что фенобарбитал обладает седативным, успокоительным эффектом, однако не помогает решить проблемы со здоровьем.