В очередь на вакцинацию: как прошла первая неделя испытаний лекарства от COVID-19 в Москве

На этой неделе стартовал третий этап клинических испытаний российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Буквально за первые 10 дней с момента начала записи - стать добровольцами выразили желание более 30 тысяч москвичей, так как пока вакцина испытывается в столице.

Требований к добровольцам не много. Это отсутствие хронических заболеваний, в том числе перенесенный COVID-19, не болеть ОРВИ и сдача необходимых анализов.

Медики уже наработали протоколы лечения и в большинстве случаев уже успешно справляются с вирусом, но проблема в том, что осенью и зимой на коронавирус может наложиться сезонная вспышка гриппа. В этом случае, просчитать последствия будет сложно.

Чтобы сделать прививку против коронавируса – нужно записаться на сайте, система сама распределяет участников исследования по московским поликлиникам.

Если результаты проверки в норме и претендент отвечает всем заявленным требованиям, то система сама выдает уникальный числовой код. Исследование анонимное - у участников нет ни имен, ни фамилий.

В прививочный кабинет каждого пациента лично провожает врач. Тут же - в специальном холодильнике хранятся 200 доз вакцины при температура минус 25 градусов. Дверца камеры заперта на замок, ключ только у одной медсестры. Открывать холодильную холодильник можно лишь на несколько мгновений.

Сама процедура вакцинации занимает несколько секунд, после которых участник испытаний проходит инструктаж - что делать при возникновении осложнений. Участникам исследования дарят фитнес-браслет, на телефон необходимо поставить специальное приложение для отслеживания своего самочувствия.

Из 40 тысяч необходимых для исследования добровольцев, на этой неделе для участия в программе уже записались 31 тысяча человек. В коридорах поликлиник толпятся люди, они внимательно изучают информированное согласие на 16 листах, многие стремятся попасть сюда в числе первых…

«Я работаю в школе, жена у меня медик. Это серьезный фактор риска. К тому же, я многодетный отец и не хочу, что бы мои дети болели», - признается доброволец Александр Ефимов.

За состоянием участников исследования на протяжении 180 дней следят сотрудники центра телемедицины. Это первый подобный опыт в мире. Об этом рассказала вице-мэр столицы Анастасия Ракова, которая, кстати, и сама сделала прививку.

В числе первых добровольцев - те, кто оказался на передовой битвы против вируса с самого начала пандемии: главврачи московских инфекционных больниц.

«Это осознанное решение. На самом деле, особо нечего бояться. Я знаю, что вакцину разработал уважаемый институт имени Гамалеи, что на этой платформе разработан ряд вакцин, она не первая. Кроме того, я знаю, что это векторная вакцина, то есть она не содержит сам коронавирус, от вакцинации невозможно заболеть, ты не будешь опасен для окружающих», - говорит главврач второй инфекционной больницы Светлана Краснова.

Российскую вакцину ждут и за рубежом. Бразилия заключила предварительный контракт на 50 миллионов доз препарата, а Мексика - на 32 миллиона упаковок лекарства. Всего более 20 стран, поступают даже предложения из США, где некоторые американские фирмы не против начать совместное производство.

Интерес к российской вакцине проявляют ученые со всего мира, после того, как на прошлой неделе в авторитетнейшем британском медицинском журнале The Lancet вышла статья, в которой приведены данные о первых двух этапах клинических исследований.

Ее авторы пришли к выводу, что иммунитет у привитых в полтора раза сильнее, чем у тех, кто перенес заболевание. Российский препарат, разработанный специалистами Минобороны и вирусологами центра Гамалеи не вызывает побочного действия. На этой неделе российские ученые ответили на вопросы своих западных коллег.

«Центр Гамалеи, разработавший российскую вакцину от коронавируса, направил в международный научный журнал The Lancet ответы на вопросы рецензентов, данные прошли тщательную экспертизу», - заявил заместитель директора центра имени Гамалеи Денис Логунов.

А пока привиться от COVID-19 могут лишь добровольцы - участники исследований, не стоит забывать и о других сезонных заболеваниях. В Москве к сезону гриппа подходят во всеоружии. Вводится обязательное тестирование на грипп для тех, у кого есть симптомы заболевания. Полным ходом идет вакцинация в десятках мобильных пунктов. Препарат против гриппа не защитит от коронавируса, но позволит не заболеть сразу двумя инфекциями одновременно.

«Осенью наступит, может пойти вторая волна коронавируса. Ожидается эпидемия гриппа, три новых штамма вируса. Уже разработаны вакцины, конечно нужно прививаться от гриппа. Что касается коронавируса, я рекомендую все равно привиться, чтобы уменьшить вероятность заболевания и справиться с эпидемией в России», - считает вирусолог Анатолий Альтштейн.

Российский опыт вакцинации добровольцев серьезно вдохновил корреспондентов китайских журналистов. Сюжет «Звезды» о вакцинации добровольцев перевели и полностью показали в своем эфире.