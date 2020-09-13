«Многие экономят на материалах»: эксперт прокомментировал крупный пожар в многоквартирном доме в Краснодаре

Говорить о том, что здание было построено незаконно, можно только после проверки всех необходимых документов. Такое заявление в беседе со «Звездой» сделал заместитель директора Научно-производственного объединения «Пульс», эксперт в области пожарной безопасности Виталий Бойко, комментируя крупный пожар, случившийся в одном из краснодарских жилых домов, являющемся, предположительно, узаконенным через суд самостроем.

«Если рассматривать в комплексе, о чем сейчас рассказывают эксперты, о том, что дом был построен незаконно, это нужно смотреть документы и проверять», - заявил он.

Специалист также рассказал, что, согласно действующим правилам, на этапе строительства здания ответственность за этот процесс ложится на Стройнадзор, который обязан подготовить проект и предоставить его главэкспертизе.

«На основании этого проводятся работы. Конечно же, многие во время строительства начинаю экономить материалы, менять на материалы, незаложенные в проект. Таким образом, удешевляют и материалы и весь спектр услуг», - сообщил Бойко.

Кроме того, эксперт в области пожарной безопасности рассказал о роли МЧС в строительстве новых зданий.

«МЧС же - только занимается надзором. То есть, когда происходит передача в МЧС данного объекта, то ведомство смотрит, что это за объект, определяет степень его рисков и ставит план проверок», - объяснил Виталий Бойко.

Напомним, площадь пожара, произошедшего в многоквартирном доме на Российской улице в Краснодаре 13 сентября, составила 4 тысячи квадратных метров. На его тушение ушло около шести часов. Из здания были эвакуированы 300 человек. Пострадавших в результате ЧП удалось избежать.

Согласно предварительным данным, горевшее здание могло быть построено незаконно, однако позже легализовано через суд.