Названа безопасная дневная порция арбуза

Человек может съедать от 500 граммов до одного килограмма арбуза в день без вреда для здоровья. Об этом рассказал заведующий отделением урологии Волгоградского областного уронефрологического центра Роман Шульгин.

Врач не рекомендовал налегать на ягоду людям с больными почками или иными проблемами с выделительной системой.

«Почки зачастую не способны выводить воду в достаточном количестве, в результате чего появляются гипертензия и отеки», - заявил Шульгин в беседе с «Вечерним Волгоградом».

Еще одной особенностью арбуза является изобилие углеводов, напомнил специалист. Переизбыток этого микроэлемента существенно нагружает поджелудочную железу. К тому же, арбуз - рекордсмен среди ягод по своим желчегонным свойствам.

Все это в совокупности может привести к серьезным обострениям хронических заболеваний у людей с воспалительными процессами в организме.