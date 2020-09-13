Предполагаемым истязателям малолетнего в Омской области избрали меру пресечения

В Омской области судом избрана мера пресечения двум женщинам, подозреваемым в истязании малолетнего ребенка. Его мать заключили под стражу, а ее подругу поместили под домашний арест. Следственные органы продолжают расследование преступления.

По их данным, с августа по сентябрь этого года в ауле Коянбай Таврического района Омской области полуторагодовалый мальчик подвергался систематическим издевательствам со стороны взрослых.

После смерти отца, ребенок проживал с матерью в доме ее подруги, имеющей троих собственных детей и беременной четвертым. Ребенка регулярно избивали, истязали и связывали, сообщает Следственный комитет.

Женщинам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание малолетнего лица, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии».

Органы опеки и попечительства рассматривают варианты изъятия малолетнего из семьи и ограничение его матери в родительских правах. Сейчас ребенок находится в московской больнице, за его здоровьем следят врачи.