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Глава Краснодарского края заявил о недопустимости легализации домов-самостроев после крупного пожара

Роман Захаров
16:13 13.09.2020
Губернатор прокомментировал крупный пожар в Краснодаре, который возник в доме, являющимся самостроем, узаконенным через суд.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Николай Хижняк, РИА Новости

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал коллективной безответственностью попытки через суд узаконить дома-самострои и отметил недопустимость продолжения их легализации. Соответствующее заявление губернатор сделал, комментируя крупный пожар в одном из многоквартирных домов в Краснодаре. Согласно предварительным данным, здание является самостроем, узаконенным через суд.

«По моим предварительным данным, этот дом - на самом деле самострой, который в 2012 году был узаконен судебным решением. Мы уже не раз говорили о легализации таких самостроев. И до сих пор раздаются голоса: "Давайте продолжать эти самострои легализовывать". Это безответственность тех, кто призывает легализовать самострои», - сказал он.

Губернатор также напомнил, что в микрорайоне, где произошло ЧП, этот случай пожара в доме, построенном без разрешительной документации, является не первым.

«Это уже второй случай безответственности, такой коллективной безответственности», - подчеркнул он.

Площадь пожара, произошедшего в многоквартирном доме на Российской улице, составила 4 тысячи квадратных метров. На его тушение ушло около шести часов.  Из здания были эвакуированы 300 человек. Пострадавших в результате ЧП удалось избежать.

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