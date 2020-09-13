В РФПИ рассказали о сотрудничестве с 50 странами по вопросам поставок вакцины от коронавируса

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) находится в контакте с 50 странами по вопросам поставок вакцины от COVID-19. Соответствующее заявление сделал глава фонда Кирилл Дмитриев.

«Нам надо тоже очень реалистично исходить из того, что пока мы можем произвести только определенное количество вакцин. Поэтому мы работаем с 50 странами. Фокус у нас сейчас на 20 (странах - прим. ред.), в которых мы очень сильно продвинулись», - рассказал он в эфире «Первого канала».

Руководитель РФПИ добавил, что в настоящее время фонд фокусируется на тех странах, которые заинтересованы быстро одобрить российскую вакцину и которые проявляют значимый интерес к партнерству с РФ.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции. Препарат получил название «Спутник V». Он был разработан Министерством обороны РФ совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и прошел клинические испытания в июне - июле.