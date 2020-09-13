На Красноярск обрушились полчища мошки: видео

Тучи зеленых мошек атаковали жителей Красноярска. Насекомые всюду, на деревьях, дорогах, стеклах автомобилей и домов.

Жители различных микрорайонов размещают видео с полчищами насекомых на своих страницах в социальных сетях, предлагая сравнить ситуацию в разных частях города.

Некоторые пользователи пишут, что Красноярск атаковали орды златоглазки обыкновенной, которая обитает в Сибири. Однако, в таких количествах насекомое этого вида встречается довольно редко, тем более в городской черте.

Насекомые досаждают красноярцам ежегодно, но раньше это совпадало с активность тополиной моли. Чем вызвано нашествие крылатых в сентябре - неизвестно.