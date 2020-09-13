Пассажирский самолет совершил экстренную посадку из-за отказа двигателя в Екатеринбурге

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку из-за отказа двигателя в аэропорту Екатеринбурга. Инцидент произошел через несколько минут после взлета. Воздушное судно должно было доставить пассажиров из уральской столицы в Москву.

Пилоты сделали несколько кругов над аэродромом, чтобы выработать лишнее топливо и совершили посадку в Кольцово. Лайнер на земле встречали сотрудники МЧС.

«При выполнении рейса S7 1174 Екатеринбург - Москва командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт вылета из-за технической неисправности», - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Посадка прошла благополучно, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Для выполнения рейса будет предоставлен резервный борт. Пассажиры ожидают вылета в здании аэровокзала, с ними работают представители авиакомпании.