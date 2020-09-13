В Минске задержаны не менее десяти протестующих на проспекте Независимости

На проспекте Независимости в Минске сотрудники правоохранительных органов начали задерживать участников несанкционированных митингов. Силовики применяют спецсредства, люди разбегаются в стороны. Многие из них пытаются спрятаться в ближайших дворах.

Не менее десяти человек были задержаны на перекрестке Проспекта победителей и улицы Мельникайте, куда спецназу удалось оттеснить протестующих, пишет РИА Новости.

Накануне ОМОН разогнал в центре белорусской столицы несанкционированный «женский марш», участницы которого отказывались расходиться и не реагировали на предупреждения спецназа.

Массовые уличные демонстрации в крупных городах Белоруссии не утихают с девятого августа, когда стали известны результаты президентских выборов в республике.

Согласно данным ЦИК, победу на них одержал Александр Лукашенко - действующий президент. За него свои голоса отдали 80,1% населения. Светлана Тихановская - представитель оппозиции и главный соперник Лукашенко на выборах, заручилась поддержкой 10,12% голосов избирателей.