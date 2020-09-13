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Опубликованы кадры задержания депутата гордумы в Новороссийске

Роман Захаров
14:59 13.09.2020
Народного избранника подозревают в покушении на мошенничество.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ

ГСУ СК РФ возбудило уголовное дело в отношении депутата новороссийской гордумы, главы совета местного отделения партии «Справедливая Россия» Михаила Ерохина. Народного избранника подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

По сообщениям Следственного комитета, правоохранители задокументировали факт получения депутатом денежных средств в размере 2 100 000 рублей от действовавшего под контролем оперативников представителя администрации муниципального образования Новороссийска за «неосуществление преступных действий - провокаций, ложных сообщений о нарушениях и иных препятствий при проведении выборов со стороны подконтрольных ему граждан». После получения денег Ерохин был задержан. Также следователям известно, что народный избранник ранее уже обращался к представителю горадминистрации муниципального образования с данным предложением.

В настоящий момент правоохранители проводят необходимые мероприятия с целью установить все обстоятельства этого преступления.

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