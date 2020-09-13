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Глава МИД РФ рассказал о готовности ЕС принести в жертву свои интересы ради «наказания» России

Ян Брацкий
14:40 13.09.2020
Глава МИД России подчеркнул, что Москва будет применять принцип «страховочной сетки» в отношениях с ЕС.
Глава МИД РФ рассказал о готовности ЕС принести в жертву свои интересы ради «наказания» России
© Фото: Zheng Huansong, XinHua, Globallokpress

Евросоюз готов принести в жертву собственные экономические интересы в угоду сиюминутным желаниям не отстать от официального Вашингтона в попытках «наказать» Россию.

Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

«Евросоюз, к сожалению, пошел по пути принесения в жертву своих геоэкономических, стратегических интересов в угоду сиюминутным желаниям не отстать от США в том, что называется "наказание России". Мы привыкли к этому», - сказал Лавров в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия-1».

Со слов главы российской дипломатии, отныне Москва, при выстраивании деловых контактов с Брюсселем, будет использовать принцип «страховочной сетки», чтобы не зависеть от деструктивных позиций ЕС и его прихотей.

Министр Лавров напомнил и о принципе взаимности в дипломатии и подчеркнул, что очередные санкции из-за океана и из Европы не останутся без ответа.

«Посмотрим, какие будут новые санкции. Мы, конечно, отреагируем. Без реакции это оставлять нельзя. Это, во-первых, неправильно с точки зрения законов дипломатии. Во-вторых, мы хотим ограничить негативное влияние различных западных структур - государств, многочисленных так называемых НПО - на существующие в нашей стране и у наших союзников планы», - сказал глава МИД РФ.

Вместе с тем Сергей Лавров обратил внимание на то, что Россия и Евросоюз находятся на одном геополитическом пространстве, которое обеспечивает серьезные преимущества для взаимовыгодного сотрудничества за чет общей географии, логистики и инфраструктуры

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