ЦИК назвал регион с самой высокой явкой на выборах

Центральная избирательная комиссия сообщила, что самая высокая явка на выборах в региональные парламенты наблюдается в Белгородской области. Там проголосовали уже 44,99% избирателей.

При этом самая низкая явка наблюдается в Коми, где проголосовали лишь 21,13% жителей.

На выборах депутатов законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа - 39,90%, на выборах депутатов Воронежской областной думы - 33,79%.

Низкая явка наблюдается и в Костромской области - 21,99%, Курганской области - 21,95%, на Новосибирской области - 21,57%.

В единый день голосования в воскресенье, 13 сентября, проходят свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга).

Ранее сообщалось, что на Камчатке и в Ненецком округе завершились выборы губернаторов. Досрочное голосование было организовали на 188 участках