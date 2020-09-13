В Австрии заявили о начале второй волны коронавируса

Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что вторая волна пандемии коронавируса начинается в стране.

«Происходящее сейчас - это начало второй волны. Число заболевших увеличивается ежедневно», - отметил политик, передает Австрийское агентство печати.

Он объяснил, что две недели назад было около 350 новых случаев заражения в сутки, а накануне их зафиксировали уже более 850.

«Особенно драматичная ситуация складывается в Вене, где было отмечено 50% всех новых инфицированных в Австрии. Скоро мы достигнем отметки в 1 000 заболевших в сутки», - подчеркнул Курц.

Он также призвал население соблюдать социальное дистанцирование и носить медицинские маски. По его словам, страну ждет непростая эпидемиологическая обстановка осенью и зимой.

Австрия с 14 сентября на фоне увеличения статистики заболеваемости расширяет обязательный масочный режим на все закрытые помещения в сфере торговли, предоставления услуг и общественные учреждения.