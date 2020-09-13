Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ рассказали о скором повышении цен на связь

Анна Касаткина
13:33 13.09.2020
Конкуренция на рынке не обостряется и операторы заинтересованы в как можно большем доходе, считают эксперты.
СМИ рассказали о скором повышении цен на связь
© Фото: Jim Reardan, Unsplash.com

Цены на мобильную связь в России до конца года могут вырасти на пять-семь процентов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.

Предполагается, что осенью операторы заблокируют некоторые тарифы и переведут часть абонентов на новые, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По словам генерального директора Telecom Daily Дениса Кускова, возможен рост стоимости такого рода услуг на пять процентов, а в годичном периоде повышение составит 12-15 процентов. Аналитик «Ренессанс Капитала» Александр Венгранович также отмечает, что предпосылки для повышения цен существуют – конкуренция на рынке не обостряется и операторы заинтересованы в как можно большем доходе.

Начальник управления регулирования связи и информационных технологий Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Елена Заева уточнила изданию, что в начале года операторы уже подняли стоимость связи на 10-12 процентов для четверти клиентов, которые пользуются архивными тарифами. Повышение для рынка оценивается в районе от 1,5 до 2,2 процента.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
13:07 Спорт
Нурмагомедов назвал условие для завершения карьеры
12:36 В стране и мире
Видео
В Калифорнии разразился огромный огненный смерч из-за лесных пожаров: видео
11:14 В стране и мире
Видео
Стала известна предварительная версия пожара в доме в Краснодаре
10:40 ОПК
Видео
«Терминатор» против «Прорыва»: уникальные кадры «танковой дуэли»
10:39 В стране и мире
Правительство РФ выделило более четырех миллиардов рублей на закупку вакцины от гриппа
Популярное
Популярное
В Instagram Заворотнюк появились новые фотографии
Видео
Крыша уничтожена: кадры последствий крупного пожара в Краснодаре
Пашаев прокомментировал сообщения о многомиллионном гонораре от Ефремова
Ученые назвали простой продукт, который сжигает жир и снижает давление
Назван признак быстрорастущей формы рака мозга
Ветеран ВВС США опубликовал изображения маскировки F-35 под российский истребитель
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.