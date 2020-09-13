СМИ рассказали о скором повышении цен на связь

Цены на мобильную связь в России до конца года могут вырасти на пять-семь процентов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.

Предполагается, что осенью операторы заблокируют некоторые тарифы и переведут часть абонентов на новые, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По словам генерального директора Telecom Daily Дениса Кускова, возможен рост стоимости такого рода услуг на пять процентов, а в годичном периоде повышение составит 12-15 процентов. Аналитик «Ренессанс Капитала» Александр Венгранович также отмечает, что предпосылки для повышения цен существуют – конкуренция на рынке не обостряется и операторы заинтересованы в как можно большем доходе.

Начальник управления регулирования связи и информационных технологий Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Елена Заева уточнила изданию, что в начале года операторы уже подняли стоимость связи на 10-12 процентов для четверти клиентов, которые пользуются архивными тарифами. Повышение для рынка оценивается в районе от 1,5 до 2,2 процента.