В Instagram Заворотнюк появились новые фотографии
На странице появились снимки в честь годовщины свадьбы актрисы с Петром Чернышевым.
© Фото: Anatoly Lomokhov, Globallookpress
На странице Анастасии Заворотнюк появилось новое фото. Оно посвящено годовщине свадьбы актрисы с фигуристом Петром Чернышевым.
На снимке запечатлена поделка на листе бумаги с использованием красок и листьев.
«Подарок от доченьки на 12-ю годовщину свадьбы. И просто самое лучшее творчество», - подписана фотография.
Накануне в сторис Заворотнюк в честь годовщины также было опубликовано ее фото с мужем.
Летом прошлого года в СМИ появились слухи о том, что у Заворотнюк рак мозга. Долгое время родственники не давали никаких комментариев, однако затем все же подтвердили диагноз актрисы. За год не было опубликовано ни одной свежей фотографии звезды. Знакомые Заворотнюк говорят о «непоправимых переменах» в ее внешности.