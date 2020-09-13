В Instagram Заворотнюк появились новые фотографии

На странице Анастасии Заворотнюк появилось новое фото. Оно посвящено годовщине свадьбы актрисы с фигуристом Петром Чернышевым.

На снимке запечатлена поделка на листе бумаги с использованием красок и листьев.

«Подарок от доченьки на 12-ю годовщину свадьбы. И просто самое лучшее творчество», - подписана фотография.

© a_zavorotnyuk, Instagram

Накануне в сторис Заворотнюк в честь годовщины также было опубликовано ее фото с мужем.

Летом прошлого года в СМИ появились слухи о том, что у Заворотнюк рак мозга. Долгое время родственники не давали никаких комментариев, однако затем все же подтвердили диагноз актрисы. За год не было опубликовано ни одной свежей фотографии звезды. Знакомые Заворотнюк говорят о «непоправимых переменах» в ее внешности.