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В Instagram Заворотнюк появились новые фотографии

Анна Касаткина
12:15 13.09.2020
На странице появились снимки в честь годовщины свадьбы актрисы с Петром Чернышевым.
В Instagram Заворотнюк появились новые фотографии
© Фото: Anatoly Lomokhov, Globallookpress

На странице Анастасии Заворотнюк появилось новое фото. Оно посвящено годовщине свадьбы актрисы с фигуристом Петром Чернышевым.

На снимке запечатлена поделка на листе бумаги с использованием красок и листьев.

«Подарок от доченьки на 12-ю годовщину свадьбы. И просто самое лучшее творчество», - подписана фотография.

© a_zavorotnyuk, Instagram

Накануне в сторис Заворотнюк в честь годовщины также было опубликовано ее фото с мужем.

Летом прошлого года в СМИ появились слухи о том, что у Заворотнюк рак мозга. Долгое время родственники не давали никаких комментариев, однако затем все же подтвердили диагноз актрисы. За год не было опубликовано ни одной свежей фотографии звезды. Знакомые Заворотнюк говорят о «непоправимых переменах» в ее внешности.

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