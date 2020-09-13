В Гидрометцентре предупредили об аномальном похолодании в центральной России

Жителей центра европейской части России во второй половине следующей недели ждет аномальное похолодание. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в четверг прогнозируется теплая погода, а затем – резкое понижение температуры около или ниже нормы.

«Такая динамика погоды будет характерна для всего Центрального федерального округа: всплеск тепла 17 сентября, когда температура будет выше 20 градусов, а затем наступит действительно холодная погода», рассказал Вильфанд ТАСС.

Он добавил, что дневные температуры ожидаются ниже 15 градусов тепла, а ночные будут опускаться до 5 градусов тепла. Синоптик также пояснил, что «всплеск тепла», который ожидается 17 сентября, считается очень редким явлением. Поскольку в регион придет не антициклон, а теплая погода установится благодаря циркуляции, связанной с адекцией жаркого воздуха с юга.

Ранее синоптики рассказали, что на северо-западе европейской части России «бабье лето» придет только после 21 сентября, затем оно может наступить в центре европейской части страны, позднее – на Урале и в Сибири. Продолжительный теплый и солнечный период ожидается в третьей декаде сентября в Приморье.