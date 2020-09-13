Российская социальная сеть «ВКонтакте» нашла способ обойти блокировку на Украине.

Украинские разработчики улучшили работу прокси в мобильном приложении, благодаря чему им можно пользоваться без ограничений и специальных программ для их обхода.

«Между вами и мессенджером, музыкой, играми и многими другими сервисами больше нет препятствий – пользуйтесь VK без VPN», - сказано в записи на странице сообщества «VK Украина».

Напомним, власти Украины в мае 2017 года на три года запретили доступ к российским социальным сетям («ВКонтакте», «Одноклассники», «Mail.ru») на три года. В мае Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, которым продлил запрет российских сайтов еще на три года.